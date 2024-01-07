Мир 07 января 2024, 03:09 Депутат Госдумы объяснил бессмысленность перемирия с Украиной в Рождество Депутат Чепа: рождественское перемирие бессмысленно из-за «подарков» Зеленского РИА «Новости»

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Россия не объявила рождественское перемирие с Украиной в 2024 году. Причиной стали регулярные атаки ВСУ, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

«Мы думаем о наших героических воинах. Для них, как и для всех граждан, и Новый год, и Рождество — это большие праздники. Но мы с вами прекрасно помним атаки и на Белгород, и на Донецк», — отметил депутат.

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По его словам, новогодние «подарки» от президента Украины Владимира Зеленского не дадут российским бойцам передохнуть и отпраздновать святой праздник. Даже если РФ объявила бы рождественское перемирие, ВСУ продолжат обстрелы и атаки.

Украинская армия обстреляла больницу и жилые дома в Донецке в рождественскую ночь. Известно о трех пострадавших и повреждении частных домов и газопровода.

Президент России Владимир Путин встретил Рождество вместе с семьями погибших российских бойцов в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огареве. Во время разговора с родными военнослужащих Путин пообещал решить все проблемы с выделением жилья военным.