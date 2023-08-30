Мир 30 августа 2023, 12:18 Депутат Госдумы Новиков: попытки Запада повлиять на Сербию болезненно сказываются на России

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Для России попытки западных стран всячески повлиять на Сербию носят болезненный характер. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе сUra.ru.

По словам депутата, для страны хорошие отношения с Сербией крайне важны, поскольку это традиционный друг РФ и союзник в Европе. Кроме того, Сербия близка этнически, культурно, исторически и экономически.

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Новиков призвал не относиться строго к сербским представителям, которые принимают участие в европейских саммитах и форумах наподобие «Крымской платформы».