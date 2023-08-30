30 августа 2023, 12:18
Депутат Госдумы Новиков: попытки Запада повлиять на Сербию болезненно сказываются на России
Для России попытки западных стран всячески повлиять на Сербию носят болезненный характер. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе сUra.ru.
По словам депутата, для страны хорошие отношения с Сербией крайне важны, поскольку это традиционный друг РФ и союзник в Европе. Кроме того, Сербия близка этнически, культурно, исторически и экономически.
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Новиков призвал не относиться строго к сербским представителям, которые принимают участие в европейских саммитах и форумах наподобие «Крымской платформы».
Сербия
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