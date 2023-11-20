Мир 20 ноября 2023, 20:54 Депутат Госдумы Новиков: новому аргентинскому правительству придется сотрудничать с РФ и Китаем

Читать 360tv в

Правительству Аргентины во главе с избранным президентом Хавьером Милеем придется сотрудничать с Россией и Китаем в интересах собственного развития. Такое мнение выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с Ura.ru.

По словам депутата, полностью отказаться от наработок прежнего периода у новой власти не получится. Для сохранения внешнеэкономической активности Аргентине придется оставить выход на ранее выстроенные рынки.

Реклама

Так, у Аргентины налажено экономическое сотрудничество с Китаем и Россией; эти страны играют в БРИКС большую роль, отметил Новиков.