Депутат Госдумы Никонов рассказал, чем могут грозить новые санкции США

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов рассказал, чем может грозить введение США новых санкций против России. Об этом сообщило РИА «Новости».

По его словам, может возникнуть разрыв отношений между странами. При этом он подчеркнул, что новые санкции уже обсуждались, но ранее были отложены, передал RT.

«Это все тот же акт, принятие которого отложили. Добавили только почему-то фамилии тех, кто уже под санкциями. И грозят объявить Россию спонсором терроризма», — отметил Никонов.