Депутат Госдумы не исключил возможность введения барьеров для путешествий в Египет

Депутат Госдумы Сергей Кривоносов назвал условие, при котором могут понадобиться ограничительные меры для поездок россиян в Египет из-за нового штамма коронавируса «омикрон».

«Я считаю, что нужно изучить реальную обстановку (в плане распространения омикрон-штамма. — Прим. ред.) на курортах Египта. После этого надо слушать рекомендации Роспотребнадзора и принимать решение. Без объективных показателей не стоит этого делать», —отметил депутат в беседе с радио Sputnik.

Кривоносов отметил, что дополнительной причиной для установления неких барьеров на пути желающих посетить Египет россиян, может стать популярность этой страны в новогодние праздники. Туристы, по его мнению, должны понимать все риски, которые связаны с поездками за рубеж в условиях распространения «омикрона».

«Если Египет станет направлением с достаточно большим объемом туристов, то надо будет предусмотреть барьеры», — считает депутат.

По его словам, в первую очередь это могут быть барьеры для въезжающих обратно в Россию после отдыха. Он объяснил, что это нужно, чтобы быть уверенными, что в страну не приедет дополнительное количество инфицированных «омикроном».

«Также барьеры нужны, чтобы люди понимали, что поездки — это достаточно серьезный риск», — отметил Кривоносов.

Он добавил, что сейчас не имеет смысла лишать россиян возможности съездить в Египет.

Из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса правительство России полностью запретило въезд в страну жителям десяти стран. Исходя из документа, въезд в Россию, в том числе и через третьи страны, запрещен жителям Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини, ЮАР, а также специального административного района Гонконг.