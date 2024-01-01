01 января 2024, 23:42
Депутат Госдумы назвал новогоднее обращение Зеленского «больным измышлением»
Шеремет: заявления Зеленского во время новогоднего обращения эфемерны и больны
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о жителях Крыма и Донбасса — не более чем больные измышления. Так депутат Госдумы Михаил Шеремет охарактеризовал новогоднее обращение украинского главы к народу в комментарии РИА «Новости».
Речь идет о словах Зеленского, где он назвал крымчан и жителей Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей «нашими». В частности, он охарактеризовал как «все наши» тех, кто проживает в Бердянске, Мариуполе и Мелитополе.
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Шеремет напомнил, что эти регионы всегда были территориями России — об этом говорит история.
«Все эти заявления являются обычной фикцией, эфемерными и больными измышлениям. <…> Здесь всегда жили русские люди, которым чужд и ненавистен украинский нацизм и его носители», — отметил он.
Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер ранее заявил, что Зеленский в последний раз обратился к украинцам с новогодним обращением. Он не исключил, что текст президенту написали «кураторы» из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.
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