Мир 01 января 2024, 23:42 Депутат Госдумы назвал новогоднее обращение Зеленского «больным измышлением» Шеремет: заявления Зеленского во время новогоднего обращения эфемерны и больны РИА «Новости»

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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о жителях Крыма и Донбасса — не более чем больные измышления. Так депутат Госдумы Михаил Шеремет охарактеризовал новогоднее обращение украинского главы к народу в комментарии РИА «Новости».

Речь идет о словах Зеленского, где он назвал крымчан и жителей Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей «нашими». В частности, он охарактеризовал как «все наши» тех, кто проживает в Бердянске, Мариуполе и Мелитополе.

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Шеремет напомнил, что эти регионы всегда были территориями России — об этом говорит история.

«Все эти заявления являются обычной фикцией, эфемерными и больными измышлениям. <…> Здесь всегда жили русские люди, которым чужд и ненавистен украинский нацизм и его носители», — отметил он.

Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер ранее заявил, что Зеленский в последний раз обратился к украинцам с новогодним обращением. Он не исключил, что текст президенту написали «кураторы» из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.