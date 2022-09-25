Депутат Госдумы назвал лживыми угрозы Байдена ввести новые санкции | 360°

Мир 25 сентября 2022, 01:25 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Депутат Госдумы назвал лживыми угрозы Байдена ввести новые санкции Депутат Госдумы Шеремет посчитал безрассудными угрозы президента Байдена в адрес России РИА "Новости"

Читать 360tv в

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал безрассудными и лживыми угрозы президента США Джо Байдена ввести новые санкции в отношении России. Об этом он сказал РИА «Новости».

«Пускай Байден не виляет своим хвостом. Все эти лживые и безрассудные речи не трогают сердца ни одного здравомыслящего человека. Мы не боимся их угроз, как бы они там не пыжились и что бы ни рассказывали о своем превосходстве», — заявил Шеремет.

Реклама

Депутат также добавил, что политика Байдена ведет к катастрофе и развалу США. Шеремет выразил уверенность, что наш народ смог бы найти общий язык с американцами.

Реклама

«Уверен, что мы найдем общий язык с простым американским народом, общий язык с США, где не будет место, таким как Байден и ему подобным», — сказал политик.

Ранее Байден заявил, что против России введут «быстрые и тяжелые» экономические санкции в ответ на референдумы, которые проводятся в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Он подчеркнул, что Вашингтон не признает результатов голосования и продолжит поддерживать Украину.

Авторы:

1 1 0 0 0 0