Депутат Госдумы назвал лживыми угрозы Байдена ввести новые санкции | 360°

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Депутат Госдумы назвал лживыми угрозы Байдена ввести новые санкции

Депутат Госдумы Шеремет посчитал безрассудными угрозы президента Байдена в адрес России

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал безрассудными и лживыми угрозы президента США Джо Байдена ввести новые санкции в отношении России. Об этом он сказал РИА «Новости».

«Пускай Байден не виляет своим хвостом. Все эти лживые и безрассудные речи не трогают сердца ни одного здравомыслящего человека. Мы не боимся их угроз, как бы они там не пыжились и что бы ни рассказывали о своем превосходстве», — заявил Шеремет.

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Депутат также добавил, что политика Байдена ведет к катастрофе и развалу США. Шеремет выразил уверенность, что наш народ смог бы найти общий язык с американцами.

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«Уверен, что мы найдем общий язык с простым американским народом, общий язык с США, где не будет место, таким как Байден и ему подобным», — сказал политик.

Ранее Байден заявил, что против России введут «быстрые и тяжелые» экономические санкции в ответ на референдумы, которые проводятся в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Он подчеркнул, что Вашингтон не признает результатов голосования и продолжит поддерживать Украину.

Авторы:

Санкции

Джо Байден

Референдумы о присоединении к России

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