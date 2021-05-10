Депутат Госдумы напомнил Чехии о доказательствах в ответ на требования компенсаций за взрывы во Врбетице

Чехия должна представить доказательства причастности России к взрывам складов с боеприпасами во Врбетице, чтобы требовать компенсации. Таковы нормы международного права. Без них все обвинения носят исключительно голословный характер. Об этом в беседе с изданием «Политика сегодня» заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Депутат отметил, что вопрос о требовании компенсаций необходимо рассматривать исключительно в юридической плоскости с соблюдением всех норм международного права.

«Если у Чехии есть какие-то весомые доказательства причастности российских граждан к этому взрыву, то их можно было бы рассмотреть и в досудебном порядке. Но, насколько мне известно, на данный момент никаких убедительных доказательств у Чехии нет. Все обвинения носят исключительно надуманный, политизированный характер», — подчеркнул Антон Морозов.

Он отметил, что в последнее время страны Запада во всех своих бедах винят исключительно Россию, но при этом не подтверждают свои заявления никакими конкретными фактами.

В середине апреля правительство Чехии объявило о высылке из страны 18 сотрудников российского посольства. По словам премьер-министра Андрея Бабиша, появились доказательства причастности Москвы к взрывам на складах с боеприпасами в поселке Врбетица в 2014 году. Вооружения принадлежали болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву.

Эти слова полностью опровергли в Кремле. Обострение отношений между странами привело к взаимной высылке сотрудников посольств.

Накануне глава Минфина Чехии Алена Шиллерова объявила, что страна намерена подать иск к России на сумму один миллиард крон (47,5 миллиона долларов). Деньги должны стать компенсацией за уничтоженное на складах имущество, работы по ликвидации не сдетонировавших боеприпасов, а также выплаты семьям двух погибших.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страны Евросоюза разобраться с законностью происхождения оружия, принадлежащего болгарскому бизнесмену. Он отметил, что Праге придется предоставить доказательства, что хранение боеприпасов не противоречило нормам и правилам Евросоюза.