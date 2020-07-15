Депутат Госдумы: Москва должна отвечать на антироссийскую политику Запада
Евгений Марченко, депутат Госдумы, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, заявил, что Москве необходимо начать отвечать на антироссийскую политику Запада. Об этом сообщило РИА ФАН.
Он подчеркнул, что российская сторона очень мягко реагирует на политику Запада, направленную против нее. По его словам, это происходит из-за того, что не хватает политической воли.
Марченко уверен, что Москва должна начать отвечать на антироссийскую политику Запада.
«Нам надо перестать оглядываться на западных партнеров: что они подумают, что они скажут. Пока мы позволяем раскачивать им ситуации на нашей территории, мы рискуем потерять ту стабильность, к которой шли многие годы. Надо перестать смотреть сквозь пальцы на деятельность русофобских западных структур», — поделился депутат Госдумы.