Депутат Госдумы: Москва должна отвечать на антироссийскую политику Запада

Он подчеркнул, что российская сторона очень мягко реагирует на политику Запада, направленную против нее. По его словам, это происходит из-за того, что не хватает политической воли.

Марченко уверен, что Москва должна начать отвечать на антироссийскую политику Запада.

«Нам надо перестать оглядываться на западных партнеров: что они подумают, что они скажут. Пока мы позволяем раскачивать им ситуации на нашей территории, мы рискуем потерять ту стабильность, к которой шли многие годы. Надо перестать смотреть сквозь пальцы на деятельность русофобских западных структур», — поделился депутат Госдумы.