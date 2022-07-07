Депутат Госдумы Калашников предположил, кто может занять место Бориса Джонсона

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал уход с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По его словам, на его место может прийти глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Об этом написало Ura.ru.

Политик отметил, что приход Трасс может негативно сказаться на дальнейших отношениях России и Великобритании.

«На место Джонсона придет Лиз Трасс, и может стать даже хуже. С другой стороны, отношения России и Великобритании находятся уже на настолько низком уровне, что вполне могут последовать и улучшения», — отметил депутат.

Ранее несколько иностранных изданий сообщили, что премьер-министр Борис Джонсон может уйти в отставку 7 июля, однако продолжит исполнять обязанности премьера до избрания нового главы правящей партии.