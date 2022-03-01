Депутат Госдумы Хамзаев предложил отстранять от работы чиновников, несогласных с военной операцией на Украине

Российских государственных чиновников и сотрудников госкорпораций, несогласных с проводимой на Украине специальной военной операцией следует отстранять от работы. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев.

«Некоторые наши „состоявшиеся“ граждане считают, что их карьера в театре, кино и на телевидении, более того, в госкорпорациях и госструктурах позволяет им пренебрегать решением руководства страны. Звучат лозунги, в которых я слышу одно — предательство», — заявил политик.

Хамзаев заявил, что каждому из несогласных необходимо преподать урок: решение руководства страны принято.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины, ее задачами он назвал демилитаризацию и денацификацию соседней страны.

Министерство обороны РФ подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре Украины.