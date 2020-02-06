«Руководство Германии было приверженцем формирования условий для собственного экономического роста, а российская гарантированная поставка дешевого энергоносителя весьма прагматична. Речь не только об экономике, но и об обретении экономического и политического суверенитета», — объяснил Гутенев.

Он также отметил, что Соединенные Штаты игнорируют позиции стран Европы.

Ранее в МИД Германии заявили, что Берлин отвергает любой формат экстерриториальных санкций.