    06 февраля 2020, 01:03

    Депутат Госдумы Гутенев прокомментировал угрозу новых санкций против «Северного потока — 2»

    Ирина Нагайникова

    Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев отметил устойчивую позицию Германии по «Северному потоку — 2». Об этом сообщил сайт RT.

    «Руководство Германии было приверженцем формирования условий для собственного экономического роста, а российская гарантированная поставка дешевого энергоносителя весьма прагматична. Речь не только об экономике, но и об обретении экономического и политического суверенитета», — объяснил Гутенев.

    Он также отметил, что Соединенные Штаты игнорируют позиции стран Европы.

    Ранее в МИД Германии заявили, что Берлин отвергает любой формат экстерриториальных санкций.