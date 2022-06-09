Депутат Госдумы Федоров объяснил, почему именно Литва нарушила выход из СССР

Депутат Госдумы, член партии «Единая Россия» Евгений Федоров объяснил, почему именно Литва, а не другие бывшие советские республики, нарушила выход из СССР. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам Федорова, постановление Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года о признании независимости Литвы было незаконным и его приняли с нарушением статей советской конституции.

«Дело не только в том, что в Литве тогда не проводился соответствующий референдум. В СССР была процедура выхода из Союза. Тогда и в Вильнюсе, и в Москве эту процедуру нарушили. Литва для нас первоочередная. Она более важная территория, чем остальные. Это проход к Калининградской области. И они последовательно проводят наиболее агрессивную антироссийскую политику. Они людей по политическим мотивам годами держат в тюрьмах. В Литве, кстати, понимают свою правовую уязвимость в плане признания их независимости 31-летней давности. Тут юристы должны разговаривать с юристами», — сообщил депутат.

Он добавил, что литовцы нарушили закон № 1409-1 от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». Кроме того, они не провели положенный референдум.