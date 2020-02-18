Депутат Госдумы допустил срыв саммита в «нормандском формате» из-за обострения ситуации в Донбассе

Затулин заявил, что возможен срыв не только разведения войск, но и проведения саммита в «нормандском формате».

Он также допустил, что атака со стороны ЛНР могла стать результатом украинской провокации.

«Конечно, могут, тут нет никаких сомнений. Мы предлагали провести разведение по всей линии соприкосновения, но министр обороны Украины отказался. Его мотивы были более чем любопытны. Оказывается, разводить не надо, потому что эти территории „мы завтра все равно заберем“», — отметил Затулин.

Парламентарий отметил, что к усилению конфронтации может привести и созванное по инициативе президента Украины оперативное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

«До сих пор президент Зеленский в конфликтных случаях, как правило, плыл по течению, расшаркиваясь перед националистами. Он не в состоянии обуздать эти силы. Может быть, у него нет желания», — предположил Затулин.

Ранее военные из Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление на линии разграничения в Донбассе. Сообщается, что погиб один военный ВСУ.