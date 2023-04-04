04 апреля 2023, 18:58
Депутат Госдумы Чепа прокомментировал вступление Финляндии в НАТО
Финляндия официально вступила в НАТО и передала документ о своем присоединении к Североатлантическому альянсу главе Госдепартамента США Энтони Блинкену. Это решение отразится на отношениях Финляндии и России, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT.
По словам депутата, после вступления Финляндии в альянс России необходимо пересмотреть межгосударственную и коммерческую договорную базу между странами.
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Также Чепа отметил, что после официального вступления Финляндии в НАТО в стране ухудшится экономическое положение из-за возникновения допобязательств перед альянсом.
Финляндия
НАТО
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