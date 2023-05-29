Мир 29 мая 2023, 12:55 Депутат Госдумы Белик прокомментировал победу Эрдогана на выборах президента Турции Депутат Белик: победа Эрдогана — это перспектива развития российско-турецких отношений

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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик оценил победу Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции. По его словам, победа действующего президента говорит о закономерном выборе турецких граждан, написал RT.

Дмитрий Белик добавил, что победа Эрдогана к тому же означает дальнейшее позитивное развитие отношений между Россией и Турцией.

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«Победа Эрдогана — это закономерный выбор граждан Турции, которые знают плюсы и минусы его политики, это перспектива развития российско-турецких отношений для нашей страны», — сказал он.

Политик добавил, что на Западе не совсем довольны итогами президентских выборов, поскольку рассчитывали на уход Эрдогана.

Ранее сообщалось, что глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов.