29 мая 2023, 12:55
Депутат Госдумы Белик прокомментировал победу Эрдогана на выборах президента Турции
Депутат Белик: победа Эрдогана — это перспектива развития российско-турецких отношений
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик оценил победу Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции. По его словам, победа действующего президента говорит о закономерном выборе турецких граждан, написал RT.
Дмитрий Белик добавил, что победа Эрдогана к тому же означает дальнейшее позитивное развитие отношений между Россией и Турцией.
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«Победа Эрдогана — это закономерный выбор граждан Турции, которые знают плюсы и минусы его политики, это перспектива развития российско-турецких отношений для нашей страны», — сказал он.
Политик добавил, что на Западе не совсем довольны итогами президентских выборов, поскольку рассчитывали на уход Эрдогана.
Ранее сообщалось, что глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов.
Турция
Реджеп Эрдоган
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