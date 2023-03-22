Мир 22 марта 2023, 14:07 Депутат Госдумы Анатолий Аксаков оценил перспективы финансовой системы США

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Финансовая система США переживает очередной кризис, она слишком сильно раздута и может лопнуть в любой момент. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, ситуация с банками в США продолжает развиваться, что не может не отражаться на мировой экономике. Но американский Финансовый резерв не перестает предоставлять ничем не обеспеченные деньги. На это накладывается еще и политика Белого дома относительно финансовой поддержки Украины. Последствия в итоге отразятся как на странах-сателлитах, так и, хоть и в меньшей мере, на России и Китае.

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«Сейчас американский регулятор принимает сложные решения, чтобы спасти свои финансовые институты и чтобы не пошла цепная реакция, но допускаю, что сил Финрезерва не хватит, чтобы спасти систему. Тем более если она надута и передута, то спасать ее придется, надувая еще больше. Фактически это происходит», — заявил Анатолий Аксаков.

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