Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких в разговоре с RT прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о газопроводе «Северный поток — 2». По словам Бербок, газопровод не соответствует требованиям ЕС, что послужило причиной приостановки его сертификации.

По словам Гладких, причины скорее политические, нежели экономические.

«Я считаю, что все это лежит в плоскости политики, а не экономики и вопросов, связанных с строительством газопровода. На данном объекте работают профессионалы. И те компании, которые задействованы в вопросах инвестиций строительства, очевидно, просчитывают все вопросы наперед. А политическая плоскость зачастую только мешает… Поэтому, как только политика будет вне экономики, мы быстрее сможем реализовать совместно с германской стороной данный проект», — считает депутат.

Он добавил, что газопровод экономически выгоден для Германии, а его запуска ждут в том числе и потребители — ее жители.