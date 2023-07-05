Мир 05 июля 2023, 14:34 Депутат Ги Брику заявил о пагубном влиянии антироссийских санкций на экономику Франции

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Член французского парламента Ги Брику обратился к правительству своей страны с заявлением о том, что антироссийские санкции наносят серьезный урон экономике. Об этом сообщила Lenta.ru.

Ги Брику подчеркнул, что санкции негативно повлияли на французскую промышленность. В частности, речь идет об авиационном оборудовании, которое перестали экспортировать в Россию. Такое снижение продаж за рубеж, которое составило 84% по сравнению с предыдущим годом, крайне негативно сказывается на французских компаниях.

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«Последствия пагубны, поскольку они касаются национального суверенитета и независимости. Кроме того, он хотел бы знать, в какой степени правительство намерено помочь этим компаниям справиться с этими крупными экономическими потерями», — отметил Ги Брику.

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