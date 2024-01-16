Мир 16 января 2024, 18:53 Депутат Германова: демонтаж памятника «Алеша» в Болгарии равносилен его разрушению

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В Болгарии предложили перенести памятник «Алеша» с холма Освободителей в Пловдиве в Музей социалистического искусства в Софии до конца 2024 года. Такой демонтаж будет равносилен разрушению, сообщила сайту телеканала «Звезда» депутат Госдумы РФ Ольга Германова.

По ее словам, к этому памятнику подступались уже не первый раз. Так, в 90-е годы отечественные молодежные организации ездили в Пловдив и стояли на посту, не давая снести памятник.

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«Что такое перенос такого грандиозного памятника? Это равносильно его разрушению, и мы это прекрасно понимаем», — отметила Германова.