Депутат: Германия заинтересована в сотрудничестве с Россией

По его словам, для Германии выгодно взаимодействие с Россией. Меркель добавила, что отношения немного осложняют ситуации с Алексеем Навальным и Донбассом, потому что страна не хочет ссориться с Америкой, уверен депутат.

«Германия, как известно, заинтересована в развитии экономического сотрудничества с Россией, в реализации проекта „Северный поток — 2“», — считает Морозов.