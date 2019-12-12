Немецкое правительство «капитулировало» перед Соединенными Штатами по вопросу ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2». Такого мнения придерживается официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.

По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель в 2018 году четко высказала свою позицию о том, что «Северный поток — 2» — это экономический проект России и Германии, а законодательство ЕС на него не распространяется.

«Теперь США удалось связать „Северный поток — 2“ с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», — заявил он.

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Котре считает, что правительство, возглавляемое Меркель, «больше не в состоянии представлять интересы Германии, не говоря уже о том, чтобы отстаивать их». Представитель фракции АдГ выразил мнение, что стабильность на Украине никак не зависит от экономических проектов других стран.

Также депутат отметил, что «Северный поток — 2», важен для обеспечения энергобезопасности ФРГ. По его словам, попытки «торпедировать» реализацию проекта должны были заставить правительство встать на защиту газопровода.

Проект «Северный поток — 2» должен пройти из России в Германию через Балтийское море. Он также затронет территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции, Дании. К 2019 году должны быть построены две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Против газопровода выступает Украина, которая может потерять доходы от транзита российского газа, а также США и некоторые европейские страны. Среди них — Латвия, Литва и Польша.