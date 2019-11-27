Депутат ГД ответил на отказ суда Швеции по апелляции «Газпрома»
Председатель Комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный отреагировал на отказ шведского суда по апелляции «Газпрома». Российская энергетическая компания требовала отменить решение арбитража в деле с «Нафтогазом» Украины, сообщил сайт RT.
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По словам депутата, суд Швеции принял решение «асимметричного характера». Завальный отметил, что это может быть признаком «его ангажированности по отношению к „Газпрому“ и России».
«Удовлетворение нашей апелляции могло бы снять много проблем по взаимодействию и сотрудничеству, в том числе и для руководства «Нафтогаза», — подчеркнул председатель комитета.
Ранее «Газпром» получил отказ по своей апелляции, которую подал в шведский суд по спору с украинской компанией «Нафтогаз». Ее рассматривал Апелляционный суд округа Свеа.
Обжаловать данное решение невозможно.