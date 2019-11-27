Депутат ГД ответил на отказ суда Швеции по апелляции «Газпрома»

Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом» Подробнее

По словам депутата, суд Швеции принял решение «асимметричного характера». Завальный отметил, что это может быть признаком «его ангажированности по отношению к „Газпрому“ и России».

«Удовлетворение нашей апелляции могло бы снять много проблем по взаимодействию и сотрудничеству, в том числе и для руководства «Нафтогаза», — подчеркнул председатель комитета.

Ранее «Газпром» получил отказ по своей апелляции, которую подал в шведский суд по спору с украинской компанией «Нафтогаз». Ее рассматривал Апелляционный суд округа Свеа.

Обжаловать данное решение невозможно.