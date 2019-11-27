  • Депутат ГД ответил на отказ суда Швеции по апелляции «Газпрома»

    27 ноября 2019, 16:52

    Ольга Ситникова

    Председатель Комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный отреагировал на отказ шведского суда по апелляции «Газпрома». Российская энергетическая компания требовала отменить решение арбитража в деле с «Нафтогазом» Украины, сообщил сайт RT.

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    По словам депутата, суд Швеции принял решение «асимметричного характера». Завальный отметил, что это может быть признаком «его ангажированности по отношению к „Газпрому“ и России».

    «Удовлетворение нашей апелляции могло бы снять много проблем по взаимодействию и сотрудничеству, в том числе и для руководства «Нафтогаза», — подчеркнул председатель комитета.

    Ранее «Газпром» получил отказ по своей апелляции, которую подал в шведский суд по спору с украинской компанией «Нафтогаз». Ее рассматривал Апелляционный суд округа Свеа.

    Обжаловать данное решение невозможно.