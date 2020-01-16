Депутат ГД ответил коллеге из Европарламента на слова об «искажении» истории

В Европе постоянно пытаются переписать историю Второй мировой войны. В России наблюдают за подобными выпадами постоянно. Одним из них стало заявление депутата Европарламента Манфреда Вебера.

Его слова оценил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, которого процитировал сайт RT.

Европейский политик обвинил российские власти в том, что они хотят изменить устоявшееся представление о событиях конца 30-х — начала 40-х годов XX века. Вебер считает, что к началу Второй мировой привел пакт Молотова — Риббентропа.

Чепа не согласился с позицией иностранного депутата. Документ, заметил он, нельзя назвать причиной, из-за которой началась война. При анализе событий 1939 года, добавил российский парламентарий, необходимо «оценивать исторические события со всех сторон».

Очевидно, обратил внимание Чепа, что именно такие европейские политики делают «попытки переписать историю».

«Мы наблюдаем подобное постоянно», — заключил он.

Польша открыто обвинила и Россию, и Германию в начале Второй мировой войны. В Варшаве хотят, чтобы весь Евросоюз принял эту точку зрения. По мнению экспертов, подобное произойдет вряд ли.

Тем не менее президент РФ Владимир Путин не получил от польского правительства приглашение на 75-летие со дня освобождения Освенцима. Поведение поляков, заметили политологи, граничит с абсурдом.