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    22 января 2021, 17:18

    Депутат ГД объяснил, почему суд Молдавии отменил закон о русском языке

    Полина Петрова

    Депутат Государственной думы РФ Константин Затулин объяснил, почему Конституционный суд Молдавии отменил закон о русском языке, сообщило ИА НСН.
    Депутат ГД объяснил, почему суд Молдавии отменил закон о русском языке

    Накануне суд страны признал нормативно-правовой акт неконституционным, так как в основном законе Молдавии указан лишь один язык — румынский.

    По словам Затулина, суд в этом государстве представляют сторонники прорумынской ориентации. Как он считает, социалисты и бывший президент Молдавии Игорь Додон давно должны были принять закон, о котором идет речь.

    «А то, что конституционный суд его заблокировал, лишний раз характеризует этот самый суд. В нем подавляющее большинство — сторонники прорумынской ориентации. Эти судьи спят и видят Молдавию в составе Румынии», — поделился мнением депутат.

    Парламентарий уверен, что такое решение было ожидаемым и принято на фоне победы Майи Санду в выборах на пост главы страны.