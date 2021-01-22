Депутат ГД объяснил, почему суд Молдавии отменил закон о русском языке
Депутат Государственной думы РФ Константин Затулин объяснил, почему Конституционный суд Молдавии отменил закон о русском языке, сообщило ИА НСН.
Накануне суд страны признал нормативно-правовой акт неконституционным, так как в основном законе Молдавии указан лишь один язык — румынский.
По словам Затулина, суд в этом государстве представляют сторонники прорумынской ориентации. Как он считает, социалисты и бывший президент Молдавии Игорь Додон давно должны были принять закон, о котором идет речь.
«А то, что конституционный суд его заблокировал, лишний раз характеризует этот самый суд. В нем подавляющее большинство — сторонники прорумынской ориентации. Эти судьи спят и видят Молдавию в составе Румынии», — поделился мнением депутат.
Парламентарий уверен, что такое решение было ожидаемым и принято на фоне победы Майи Санду в выборах на пост главы страны.