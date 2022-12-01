Мир 01 декабря 2022, 17:08 Депутат Гаврилов сообщил о резком усилении радикализации политики Евросоюза

Читать 360tv в

Решение Евросоюза включить обход или нарушение европейских санкций в список уголовных преступлений в ЕС говорит о радикализации политики ЕС. Об этом ИА Nation News сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Своим решением он внедряет агрессивный инструментарий против существующих принципов и норм международного права, составляющих основу соглашений о взаимном международном экономическом сотрудничестве», — добавил Гаврилов.

Реклама

По словам депутата, подобные решения нарушают права граждан, поскольку люди будут нести наказание за исполнение обязательств по соглашениям, которые были заключены в соответствии с международным правом.

Реклама

Авторы: