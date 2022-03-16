Депутат Гаджиев назвал европейские санкции против РФ «выстрелами себе в ногу»

Санкции, которые Европа и США продолжают накладывать на Россию, обернутся против них. Об этом депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев рассказал РИА ФАН.

По его словам, все возможные санкции уже давно введены, и новые — это игра на публику.

«Евросоюз уже не в первый раз пытается показать, что может бесконечно „наказывать“ Россию. Против нашей страны введено уже столько санкций, сколько не знала ни одна страна мира. Новые санкционные пакеты лишний раз показывают бессилие Запада. Действия этих стран давно перестали быть рациональными и направлены в большей степени против самих европейцев. Видимо, Европа решила проверить, сколько выстрелов себе в ногу она может пережить», — считает Гаджиев.