Депутат Фролова: указ Путина о контрсанкциях станет чувствительной мерой для США и ЕС

Подписанный Владимиром Путиным указ о применении ответных экономических мер из-за недружественных действий некоторых иностранных государств и международных организаций станет чувствительной мерой для США и ЕС. Об этом в разговоре с РИА ФАН заявила депутат Государственной думы Тамара Фролова.

В указе значится, что меры принимаются для защиты национальных интересов России из-за недружественных и противоречащих международному праву действий США и их союзников, которые направлены на ограничение и лишение прав собственности граждан РФ. По словам Фроловой, этот указ «очень не понравится Западу».

«Сегодня Запад признает, что запас эффективных мер против России в реальности у него на исходе. Зато у нас появляется еще один рычаг ответных мер на давление недружественных стран. И он может повлиять уже на всю мировую экономику. За что боролись, на то и напоролись!» — заявила депутат.