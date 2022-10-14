Депутат Фролова обвинила ООН в двойных стандартах из-за резолюции по референдумам | 360°

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Депутат Фролова обвинила ООН в двойных стандартах из-за резолюции по референдумам

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Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. В разговоре с ИА Nation News депутат Госдумы Тамара Фролова обвинила Запад в двойных стандартах.

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В мировой истории есть множество примеров, когда государства присоединяли новые территории даже без согласия другой страны. Фролова указала на то, что штат Техас вошел в состав США, отделившись от Мексики. Однако Запад идет по пути двойных стандартов, поэтому закрывает на это глаза.

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