Мир 25 ноября 2022, 14:45 Депутат Фролова назвала безумием слова Европы о том, что Россия — «спонсор терроризма»

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Страны Европарламента заявили, что Россия является «страной — спонсором терроризма». Депутат Госдумы Тамара Фролова назвала безумием подобное заявление. Об этом сообщило «Радио 1».

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По словам политика, такие высказывания отражают двойные стандарты США и Евросоюза. Она подчеркнула, что иностранные власти не учитывают обстрелы, которые Украина проводила по отношению к Донбассу на протяжении 8 лет. Фролова заявила, что в своих действиях Россия избирает лишь ответные меры, написала «Политика сегодня».

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