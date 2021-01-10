Депутат Франции получил бан в Twitter за посты от имени Трампа

Twitter-аккаунт французского депутата Жоакима Сон-Форже оказался заблокированным после того, как в нем стали появляться сообщения якобы от имени действующего президента США Дональда Трампа.

По данным газеты Politico, всего через несколько часов после того, как Twitter-аккаунт Трампа был бессрочно заблокирован, имя и фотография в верифицированном аккаунте Сон-Форже были изменены на те, что были ранее в профиле главы Белого дома. Один из твитов, который успел появиться в микроблоге Сон-Форже от «имени Трампа», состоял только из одного слова «Помогите».

С аккаунтом французского депутата подобный инцидент происходит уже не в первый раз. Как указано в материале газеты, в апреле 2020-го там появились имя и фотография президента Франции Эммануэля Макрона. Сам Сон-Форже позднее заявлял, что его телефон и аккаунт были взломаны.

Массовая цензура против Дональда Трампа началась в Сети после того, как его сторонники устроили штурм Капитолия.

Первым аккаунт действующего президента США заблокировал Twitter. Тогда бан был лишь только на 12 часов. Но уже на следующий день после еще двух сообщений аккаунт Трампа заморозили на постоянной основе. Трампу также больше не доступны Facebook и Instagram, Snapchat и Twitch. Его сын, Дональд Трамп-младший назвал цензуру цифровых гигантов убийством свободы слова.

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон потроллила действующего главу Белого дома. Она сделала репост собственного твита четырехлетней давности, в котором просила Трампа удалить свой аккаунт в соцсети.