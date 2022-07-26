Депутат Федоров заявил об угрозе от американских биолабораторий

Мир должен консолидироваться, чтобы нивелировать угрозу, исходящую от американских биолабораторий. Такое мнение в разговоре с РИА ФАН выразил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Ранее в Северной Корее заявили, что США создали целую сеть лабораторий в десятках стран и регионов планеты, что создает угрозу безопасности всего мира.

По словам Федорова, создавая биолаборатории, США нарушают международные законы.

«И это, конечно, несет серьезную угрозу, поэтому необходимо предпринять какие-то мероприятия, чтобы эту угрозу перед миром, перед выживанием рода человеческого снять. Как в свое время сняли угрозу от использования ядерного вооружения, путем заключения соответствующих документов», — считает депутат.