Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу вместе бороться против «Северного потока — 2». Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом в разговоре с «360» назвала такую борьбу странной и напрасной.

По словам украинского премьера, важно, чтобы в странах ЕС гражданам разъясняли все якобы негативные последствия газопровода для безопасности. Об этом сообщили на сайте пресс-службы правительства Украины.

Источник фото: kmu.gov.ua

Глава МИД Эстонии согласился, что поднятый вопрос важен. Урмас Рейнсал также отметил необходимость скоординировать действия Киева и Таллина ради борьбы с «Северным потоком — 2».

Эстония исторически против «Северного потока». Об этом в разговоре с «360» заявила депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом. Однако сейчас, по ее словам, новый комиссар по делам энергетики и представитель Эстонии в Еврокомиссии Кадри Симсон может оказаться в очень сложной ситуации.

«В Европе к газопроводу отношение разное. Очевидно, Симсон придется искать какой-то консенсус. Так как она входит в ту же партию, которая руководит правительством, ей будет очень трудно скоординировать полярные точки зрения Германии и Эстонии», — отметила Тоом.

В Эстонии у власти находится коалиция, где как минимум двое человек категорически против «Северного потока — 2». Однако вряд ли разговоры эстонских и украинских политиков выльются в нечто большее, чем привычные фразы о безопасности Союза и оккупации Крыма, считает собеседник «360». Ведь большая часть Европы поддержала газопровод.

Бороться против «Северного потока — 2» как-то странно. Дания его уже согласовала. С кем бороться? Непонятно. Призыв украинской стороны имеет политическую подоплеку. В практическом русле, как остановить газопровод, я не вижу Яна Тоом депутат Европарламента.

Газопровод проводят по дну Балтийского моря от России до Германии. «Северный поток — 2» должен обеспечить поставки газа в Европу. Против строительства выступают страны Прибалтики, Польша и Украина. Последняя боится потерять транзит российского газа.