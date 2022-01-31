Депутат Европарламента заподозрила власти Украины в употреблении наркотиков

Депутат Европарламента Виола фон Крамон прокомментировала высказывание главы украинской партии «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что Соединенные Штаты сеют пустую панику по поводу нападения России на Украину. Свое мнение фон Крамон выразила в посте на странице в своем Twitter.

«Они все там на Украине принимают наркотики? Или что тут вообще происходит?» — задалась вопросом Крамон.

Такое сообщение она распространила после того, как Арахамия отметил: уже минуло как минимум пять так называемых точных дат того, когда Россия якобы планировала начать свое нападение.

Ранее британский премьер-министр выразил мнение, что Россия якобы готовит некий план молниеносной войны с Украиной. По его словам, сейчас на российско-украинской границе размещено как минимум 60 боевых групп РФ. Джонсон также указал на якобы направление первой атаки — он считает, что нападение может начаться с Киева.

Американский Госдеп при этом предполагает, что в плане о нападении на Украину могут задействовать и Белоруссию. Хотя на самой Украине не находят никаких подтверждений тому, что Россия якобы может напасть на нее. Министр обороны страны Алексей Резников отметил, что не нужно сеять панику. По его словам, украинские военные хорошо подготовлены к любым внештатным ситуациям на границе.