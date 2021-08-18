Депутат Европарламента и бывшая глава МИД Польши Анни Фотыга направила запрос в Еврокомиссию с критикой газопровода «Северный поток — 2». Она заявила, что он не отвечает законам ЕС, написала «Газета.ru».

Фотыга указала, что компания Nord Stream 2 AG, строящая газопровод, «не желает соблюдать фундаментальные правила третьего энергетического пакета», имея в виду третий энергетический пакет - пакет законов, призванный ограничить монополии поставщиков газа и электричества. Депутат задала Еврокомиссии вопрос, какие меры она собирается предпринять, чтобы привести «Северный поток — 2» в соответствие третьему энергетическому пакету, а также поддерживает ли Еврокомиссия призывы ряда стран ЕС остановить «сомнительный» газопровод.