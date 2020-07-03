По его словам, газопровод — важный проект, который обеспечит независимость Евросоюза и, в частности, Германии. Решения Америки задержали строительство «Северного потока — 2», но депутат все равно поддерживает бесконфликтные отношения на мировой арене.

«Мы однозначно отвергаем санкции против США или России», — заявил Зимниок.

При этом он поддерживает решение Европы ответить на возможный ввод очередных санкций со стороны Вашингтона. Он считает недопустимым, чтобы внешние силы влияли на интересы Германии. Однако важно не противопоставлять американские санкции ограничениям со стороны Евросоюза, иначе это приведет к круговороту ограничений. Вместо этого важно найти дипломатическое решение.

«Северный поток — 2» позволит Германии решить первостепенную задачу — обеспечит бесперебойное и недорогое энергоснабжение. Поэтому не стоит бояться зависимости от российского газа, считает депутат. По его предположению, США хотят сделать Германию и ЕС более зависимыми от своих ресурсов.