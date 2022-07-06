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    06 июля 2022, 08:59

    Депутат Европарламента усомнился в возможности Украины выплатить долги по иностранным кредитам

    Депутат Европарламента Мариани засомневался в способности Украины платить по долгам

    Наза Салех Захи

    Европарламентарий из Франции Тьерри Мариани выразил сомнение, что Украина может выплачивать долги по кредитам. Об этом написал RT со ссылкой на документ обращения политика к Еврокомиссии.

    Депутат заявил, что в мае в Еврокомиссии обсуждали возможность предоставит Украине кредит в размере девяти миллиардов евро для восстановления страны.

    По словам Мариани, глава МВФ Кристалина Георгиева выступила с идей выделить Украины гранты вместо кредитов. Также в МВФ посчитали, что нужно уточнить «финансовые потребности Киева и скорректировать способы их удовлетворения».

    «Может ли Еврокомиссия гарантировать, что размер помощи, которая будет предоставлена Украине, будет рассчитан исходя из реальной способности страны выплатить такие суммы?» — задался вопросом Мариани.

    Еврокомиссия в начале июля предложила выделить Украине один миллиард евро из нового пакета макрофинансовой поддержки, который был анонсирован в мае.