Депутат Европарламента сравнил россиян с гражданами третьего мира

Член Европарламента Сергей Лагодинский фактически заявил, что россияне являются гражданами третьего мира. Он обосновал отказ в визах жителям России «издевательствами в Буче». Его слова привел Telegram-канал журналиста Дмитрия Смирнова «Пул 3».

«Это вопрос въезда в другие страны. Я не вижу, чтобы в наши страны могли свободно въезжать представители стран третьего мира, арабского мира или Ирана», — сказал он.

По его словам, европейцам нужно решить, что для них сейчас стратегически важнее. Первый вариант — нужно показать «поддерживающим агрессию» россиянам, что это имеет для них свои последствия.

«Или продемонстрировать им альтернативу — что мы не какая-то разваливающаяся Европа, а показать, как Европа живет. Но это наивно, и нужно думать об ограничении», — добавил Лагодинский.

Он предложил не продавать жителям России туры, в частности в Дрезден. По его мнению, в целом сейчас несвоевременно давать визы россиянам.

Накануне Эстония заявила, что перестанет пускать граждан РФ, которым сама же ранее выдала шенген. При этом эстонский премьер-министр Кая Каллас вообще призвала ЕС перестать выдавать туристические визы россиянам.