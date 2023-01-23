Мир 23 января 2023, 11:19 Депутат Европарламента Сандра Перейра запросила сведения о расследовании ЧП на «Северных потоках»

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Португальский депутат Европарламента Сандра Перейра направила письмо в Еврокомиссию с просьбой предоставить информацию о ходе расследования происшествий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил RT.

Как говорится в обращении, на сегодняшний день с момента инцидента прошло уже более трех месяцев. Однако до сих пор не названы предполагаемые виновники случившегося.

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«Я хотела бы, чтобы комиссия проинформировала меня о том, насколько продвинулись ее расследования или любые другие расследования, о которых ей известно, в особенности проводимые государствами-членами и (или) третьими странами и сторонними организациями», — написала Сандра Перейра.

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Она также подчеркнула, что Дания и Норвегия подтверждали диверсию. Они сообщали о повышенной сейсмической активности, что свидетельствовало о взрывах.

Напомним, 26 сентября в газопроводах «Северного потока» упало давление. Из-за этого транспортировка газа по ним полностью прекратилась. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее актом мирового терроризма.