Мир 25 декабря 2023, 04:09 Депутат Европарламента рассказал, кто виноват в конфликте на Украине Депутат ЕП Уоллес: политиков ЕС надо привлечь к ответу за мобилизацию на Украине РИА «Новости»

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Европейские лидеры несут ответственность за разжигание конфликта на Украине. А теперь они еще и хотят по требованию киевских властей вернуть на родину сбежавших от мобилизации украинцев. Об этом написал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес на своей странице в соцсети X.

Европейский политик прокомментировал заявление главы эстонского МВД Лаури Ляэнеметса о том, что Таллин готов заняться отловом украинцев призывного возраста, сбежавших от мобилизации.

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«Значит, они хотят швырнуть еще больше детей из рабочего класса в мясорубку, разжигая глупую прокси-войну НАТО и США на Украине, которую невозможно выиграть? Европейские политики, поддерживающие эту войну, должны быть привлечены к ответственности», — написал Уоллес.

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что полиция готова заняться поиском и выдачей подлежащих мобилизации украинцев, если поступит запрос от киевских властей. Чиновник добавил, что большинство украинских беженцев имеют место жительства и нашли работу.