Мир 19 декабря 2022, 03:31 Заграждения предложили построить на границах ЕС из-за мигрантов Депутат Европарламента Манфред: нужно строить заграждения на юге Евросоюза РИА «Новости»

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Границы Евросоюза нужно защитить от притока мигрантов, заявил глава Европейской народной партии Манфред Вебер. Он допустил строительство заграждений, чтобы предотвратить новый миграционный кризис. Его слова передала медиагруппа Funke.

«Страны ЕС впадут в новый миграционный кризис, если не будут действовать сейчас. Этот огромный вызов необходимо наконец принять всерьез», — отметил парламентарий.

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По его словам, необходимо усилить контроль на море и на суше. В частности, на юго-востоке ЕС можно построить заграждение. Такой подход позволит контролировать число прибывающих мигрантов, подытожил Вебер.

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Европа пережила несколько волн мигрантов — из-за боевых действий в Сирии, а теперь на Украине. Сотни тысяч украинцев устремились в европейские страны в надежде на помощь властей.

С начала 2022 года власти ЕС зарегистрировали свыше 4,4 миллиона заявок на временную защиту в Евросоюзе. Западные СМИ пишут, что европейцы уже устали от требовательных украинцев.