Депутат Европарламента призвал расследовать ситуацию в Буче

Итальянский депутат Франческа Донато заявила о необходимости проверки сообщения о ситуации в украинском городе Буча. Ее слова приводит РЕН ТВ. Ранее власти страны и мировые СМИ сообщили о совершенных там массовых убийствах.

«Говорят, что речь идет о полном эмбарго на газ из России, что, исходя из фактов, которые преподносит украинское правительство о Буче, было бы абсолютно неприемлемо для нашей экономики. Уже есть серьезные сомнения в их правдивости», — сказала депутат в ходе своего выступления.

На минувшей неделе украинские власти и мировые СМИ распространили видео- и фотоматериалы, сделанные в городе Буча под Киевом. Они якобы свидетельствуют о массовых убийствах мирных жителей. При этом украинское руководство обвинило в причастности к произошедшему российских военных.

В Минобороны РФ отвергли все обвинения и заявили, что распространяемые снимки из Бучи являются провокацией. В ведомстве напомнили, что войска России вышли из города еще 30 марта, а фотографии с предполагаемыми трупами появились спустя несколько дней.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это обычная провокация, соучастниками которой являются западные страны. Это направлено на срыв переговорного процесса между Москвой и Киевом.