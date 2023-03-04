Мир 04 марта 2023, 14:47 Депутат Европарламента призвал ЕС расследовать взрывы на «Северных потоках» Депутат Европарламента Уоллес призвал Евросоюз расследовать взрывы на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Евросоюзу необходимо инициировать расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом изданию Exxpress заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«Взрывы на газопроводах стали умышленным актом терроризма против архиважной европейской инфраструктуры. Странно, что Евросоюз не хочет знать причин того, что произошло», — сказал он.

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Уоллес отметил, что отказ содружества обращать внимание на результаты независимого расследования Сеймура Херша вызывает вопросы.

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«Неужели мы стали настолько сильно зависеть от США, что даже не можем поинтересоваться, с какой целью они это сделали? Что случилось с Европой?» — добавил депутат.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что страна не позволит западным государствам замолчать ситуацию с взрывами на газопроводах.

Ранее журналист Сеймур Херш назвал США единственным возможным подозреваемым в теракте на «Северных потоках».