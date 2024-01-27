Мир 27 января 2024, 05:50 Депутат Европарламента признался, что ЕС скрывает важный факт об Украине Депутат ЕП Уоллес: ЕС лицемерно игнорирует повальную коррупцию на Украине Unsplash

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Европейский союз лицемерно скрывает повальную коррупцию на Украине. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в соцсети Х.

«ЕС превращает осуждение Венгрии в спорт, но игнорирует похожие проблемы в остальных местах. Европейский суд аудиторов признал Украину крайне коррумпированной, но ЕС закрыл на это глаза», — заявил эксперт.

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В конце декабря прошлого года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что выделенные Западом средства на помощь Украине потратили не на восстановление государства, а на оборонные нужды. Также он напомнил о растущем уровне коррупции в стране и отметил, что средства ЕС уходят «неизвестно с какой эффективностью и на какие цели».

По словам Пескова, США и Европейский союз признали, что значительную часть их финансовой поддержки разворовывают. Выделенные деньги не поменяют ход специальной военной операции на Украине.