Депутат Европарламента потребовал Еврокомиссию принять меры по сдерживанию цен на газ

Член Европарламента от Польши Богдан Жоньца обратился в Еврокомиссию с вопросом о мерах по сдерживанию цен на газ. Об этом написал RT.

По словам депутата, рост цен на газ в Европе по сравнению с прошлым годом составил 600-900%. Он связал это с недостаточными запасами в хранилищах, отправкой топлива на азиатские рынки и «низким уровнем поставок из России».

Парламентарий отметил, что рост цен на топливо вызывает подорожание электроэнергии и отрицательно влияет на европейскую экономику.

«Отсутствие ответа Еврокомиссии на данную неприемлемую тенденцию цен, которая прежде всего сказывается на европейских потребителях, подрывает усилия ЕС по обеспечению энергобезопасности и проведению Европейского зеленого курса», — заявил Жоньца.