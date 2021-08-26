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    26 августа 2021, 12:55

    Депутат Европарламента поднял вопрос о снятии блокады США с Кубы

    Полина Гребенщикова

    Член Европарламента Жоао Лопес обратился в Совет Европейского союза с вопросом о снятии американской блокады с Кубы. Об этом написал RT.

    Депутат Европарламента поднял вопрос о снятии блокады США с Кубы

    Финансовая, экономическая и торговая блокада Кубы США длится с 1962 года. Меры были ужесточены во время президентства Дональда Трампа. Лопес в своем обращении к Совету обратил внимание на то, что блокада ограничивает кубинцев в правах на получение предметов первой необходимости — в частности, медикаментов и продовольствия.

    «Несмотря на это, власти Кубы и ее население придерживаются своего пути развития и отстаивают свой суверенитет и независимость. Борясь с пандемией у себя в стране, кубинцы продолжают проявлять солидарность с другими государствами и народами, в том числе со странами — членами ЕС», — отметил парламентарий.

    Он поинтересовался, какие меры собирается принимать Евросоюз для снятия блокады.