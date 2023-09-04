Мир 04 сентября 2023, 08:03 Депутат Европарламента от Ирландии заявил о разрушающем действии помощи ЕС Украине Депутат ЕП Уолесс: поддержка Украины со стороны ЕС помогала разрушать страну Unsplash

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Выделенные на Украину со стороны ЕС деньги привели к разрушению страны. Об этом заявил в соцсети X написал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Он отметил, что обсуждение нового пакета помощи имело иррациональный характер, так как выделенные Украине деньги только продлили войну, увеличили разрушения и привели в итоге к человеческим жертвам. Он предостерег Европарламент от необдуманных шагов в этом вопросе.

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«Мы предотвратили мир и способствовали большему разрушению…» — добавил политик.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил об ослаблении Евросоюза из-за политики в отношении Украины. По мнению министра, поставки оружия и санкции сильно ударили по Европе, которая уступила «свои позиции в энергоснабжении, экономике и безопасности» из-за идеологических вопросов.

Сийярто добавил, что спонсирование Украины не помогло достичь мира. По его мнению, ближайшие выборы в Европарламент смогут поменять ситуацию в Евросоюзе в лучшую сторону.