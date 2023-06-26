Мир 26 июня 2023, 10:54 Депутат Европарламента от Чехии Здеховски предложил привлекать больше инвестиций в оборонную промышленность ЕС

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Депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски заявил, что Еврокомиссия должна привлекать больше инвестиций в оборонную промышленность Европейского союза. Об этом написал RT.

Политик считает, что таким образом можно усилить военную поддержку Украины. В своем обращении он объяснил, что отсутствие четких указаний со стороны Еврокомиссии дает право финансовым организациям самостоятельно принимать решения по вопросу инвестиций в оборонный сектор.

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Ранее бывший премьер Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что большинство европейских складов по хранению оружия опустошены.