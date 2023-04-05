Мир 05 апреля 2023, 07:55 Депутат Европарламента осознал лицемерность требований ЕС к Китаю Депутат Европарламента Уоллес: требования ЕС к Китаю по украинскому конфликту лицемерны Unsplash

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Требования Евросоюза к Китаю о приложении усилий к окончанию конфликта на Украине лицемерны. На это указал депутат от Европарламента Мик Уоллес в Twitter. Он пояснил, что ЕС сам же ничего не сделал для того, чтобы остановить этот конфликт, а только разжигает его.

«ЕС говорит, что хочет оказать давление на Китай, чтобы помочь положить конец конфликту на Украине? <…> ЕС разжигает конфликт, накачивая Украину оружием», — заметил Уоллес.

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Политик добавил, что Китай в противовес Евросоюзу как раз не вооружает ни одну из сторон.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала КНР сыграть роль в мирном урегулировании конфликта на фоне ее сближения с Россией. Она отметила, что Китай способен «конструктивно влиять» на РФ и якобы на нем лежит ответственность. В ответ представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что китайская сторона готова к диалогу с Евросоюзом по политическому разрешению кризиса на Украине.