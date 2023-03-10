Мир 10 марта 2023, 19:40 Депутат Европарламента обвинил элиту США в жертвоприношении Украины Депутат ЕП Уоллес: западные корпорации скупают Украину за бесценок РИА «Новости»

Читать 360tv в

Политические элиты принесли Украину в жертву своим идеям, написал в своем Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес. Он призвал власти ЕС пересмотреть свое отношение к украинскому кризису.

«Становится все более очевидным, что Украина приносится в жертву навязчивым идеям американского истеблишмента», — подчеркнул европарламентарий.

Реклама

По его словам, единственными выгодоприобретателями ситуации стали западные корпорации и военные компании, скупающие страну за бесценок. Член ЕП добавил, что президент Владимир Зеленский выставил Украину «на торги».

Реклама

В связи с этим Западу необходимо пересмотреть свою позицию по кризису. Уоллес заявил, что участники опросов высказываются за мир, поэтому ЕС нужно всерьез рассмотреть именно такой вариант.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил увеличить финансирование военных поставок на Украину. Он призвал выделить на эти цели миллиард долларов из так называемого Европейского фонда мира. По мнению политика, украинские военные нуждаются в экстренной помощи.